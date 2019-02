Çin Uzayda Güneş Enerjisi İstasyonu İnşa Edecek

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Uzay çalışmaları konusunda oldukça agresif çalışmalar gerçekleştiren Çin , uzaya "güneş enerjisi ile çalışan bir istasyon kurma" projesini açıkladı. Bu teknoloji tüm Dünya'nın yenilenebilir enerji sorununu da büyük ölçü de çözebilir.Dünya'nın süper güçlerinden biri olan Çin, yenilenebilir enerji konusunda oldukça büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzaya bir güneş enerjisi ile çalışan güç istasyonu kurmayı planlayan devlet, bu sayede Dünya'nın da karşı karşıya olduğu enerji problemini çözme yolunda büyük bir adım atabilir.Çinli yetkililerin açıklamalarına göre, uzayda kurulacak bu istasyon sayesinde aralıksız bir enerji üretimi olacak. Elektrikli araçların her an her yerde şarj edilebilmesini mümkün kılacak olan güç ünitesi, insanlık için bitmek tükenmek bilmeyecek bir enerji kaynağı olabilecek. Dünya üzerinde mevcutta yer alan güneş enerjisi ile çalışan çiftliklerden, altı kat daha etkili olacağı tahmin edilen bu yöntemle, zamanın %99'unda kesintisiz enerji elde edilecek. Sadece Çin için değil tüm Dünya için çok önemli olan bu proje ile ilgili ise çözülmesi gereken bazı problemler mevcut.Bilim insanlarının ifadelerine göre, inşa edilmesi planlanan istasyon devasa boyutlarda olacağı için, çok ağır olacak. Bu nedenle Dünya'da meydana getirilip uzaya gönderilmesi mümkün olmayan güç ünitesini, 3D yazıcılar yardımı ile uzayda inşa etmenin yolları aranıyor. Uzmanların, bir diğer araştırması gereken konu ise bu kaynaktan elde edilen enerjinin, Dünya'daki yaşamı ve ekolojiyi nasıl etkileyeceği. Çin'in bu mucize fikri üzerine Dünya'nın farklı ülkelerinden bilim insanları birlikte araştırmalarına devam ediyorlar. Her şey planladıkları gibi giderse 2021 ile 2025 yılları arasında, proje hayata geçirilecek.