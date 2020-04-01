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Çin Vahşi Hayvan Eti Yiyenlere Para Cezası Uygulayacak!

Çin, Covid-19 virüsünün çıkış kaynağı olarak bilinen vahşi hayvanlar için önemli bir adım attı. İşte detaylar!

Para Cezası Uygulanacak!

Başta pangolin olmak üzere yarasa ve yılan gibi vahşi hayvanlar yolu ile insanlara geçtiği tespit edilen koronavirüs, kısa sürede oldukça hızlı bir şekilde yayıldı ve şimdiden on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
Çin Vahşi Hayvan Eti Yiyenlere Para Cezası Uygulayacak!
Çin, Covid-19 virüsünün çıkış kaynağı olarak bilinen vahşi hayvanlar için önemli bir adım attı. İşte detaylar!

Para Cezası Uygulanacak!

Başta pangolin olmak üzere yarasa ve yılan gibi vahşi hayvanlar yolu ile insanlara geçtiği tespit edilen koronavirüs, kısa sürede oldukça hızlı bir şekilde yayıldı ve şimdiden on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Çin, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla birlikte yaban hayatı ticaretini yasaklamış, vahşi hayvanların avlanmasını ve tüketimini durdurmak üzere bir takım önlemler almıştı.

Yine de bu karara karşı durmayan kişiler Guangdong Eyaleti tarafından alınan bir kararla birlikte para cezası ile cezalandırılacak. Bu para cezası tüketimi yapılan hayvanın değerinin azami 20 katı olacak. Söz konusu düzenleme 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olacak.

Peki siz bu önlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pangolin, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Çin Vahşi Hayvan Eti Yiyenlere Para Cezası Uygulayacak! - Haberler

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