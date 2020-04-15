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Çin ve ABD'de üç potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemeleri sürüyor

Çin ve ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üç potansiyel aşı, klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor.

15.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:06
Çin ve ABD'de üç potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemeleri sürüyor
Çin ve ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üç potansiyel aşı, klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor.
Çin'de Askeri Tıp Akademisi tarafından geliştirilen potansiyel aşının ikinci aşama klinik denemelerine başlanırken, ABD'de ilaç şirketleri Moderna ile Inovio'nun ürettiği aşı örneklerinin birinci aşama klinik denemeleri sürüyor.
Moderna'nın Ulusal Sağlık Enstitüsü iş birliğiyle ürettiği "mRNA-1273" adlı potansiyel aşının geçen ay test edildiği ilk deneğe dün ikinci doz aşı testinin uygulandığı duyuruldu.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde şimdiye dek olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtti.
Inovio şirketi de "INO-4800" adını verdiği potansiyel aşıyı geçen hafta insanlar üzerinde denemeye başladı. Şirket, klinik denemelerini sonraki aşamada Çin'e genişletmeyi amaçlıyor.
Çinli yetkililer, 13 Nisan'da Askeri Tıp Akademisinden araştırmacılarının geliştirdiği ve CanSino ilaç şirketi tarafından kitlesel üretiminin yapılması planlanan potansiyel aşı için ikinci aşama klinik denemelerin 9 Nisan'da Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinde başladığını duyurmuştu. Aşının ikinci aşamada sağlıklı 500 gönüllü üzerinde denenmesi amaçlanıyor.
Öte yandan, Çin'de Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile Sinovac Araştırma ve Geliştirme Şirketince geliştirilen iki potansiyel aşıya daha klinik denemeler için onay verilmişti.
Erken sonuç beklenmiyor
Bu arada, aşıyla ilgili çalışmaların salgının yayılmasını durdurabilecek kadar erken bir tarihte sonuçlanması beklenmiyor. ABD'li yetkili Fauci, aşının yaz veya sonbahara hazır olmasını beklemediklerini, ikinci ve üçüncü aşama testlerde başarı sağlanması halinde en erken gelecek kış aylarında kullanılabileceğini ifade etti.
Fauci, aşının etkili ve güvenli olması için klinik denemelerin titizlikle yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.
Çinli biyolojik ilaç uzmanı Vang Cüncı de aşıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, "Her ne kadar acil bir durum içinde olsak da aşıların güvenliği ve etkililiği konusundaki standartları düşüremeyiz." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, halen geliştirilme aşamasında 60'dan fazla potansiyel aşı bulunuyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşarken, 127 binde fazla insan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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