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Çin ve abd ekim'de üst düzey ticaret görüşmeleri yapacak

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'in Washington'da Ekim ayı başlarında üst düzey ticaret görüşmeleri yapmak konusunda anlaştıklarını açıkladı.

05.09.2019 08:55 Çin ve abd ekim'de üst düzey ticaret görüşmeleri yapacak
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'in Washington'da Ekim ayı başlarında üst düzey ticaret görüşmeleri yapmak konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Bakanlığın, ticaret savaşındaki tırmanmanın küresel ekonomik resesyonu tetikleyebileceği endişelerini artırmasının ardından gelen açıklamasından önce, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüştü. Bakanlık açıklamasına göre görüşmede, Çin'in Merkez Bankası Başkanı Yi Gang da yer aldı.
Açıklamada, iki ülkenin ticaret ekiplerinin Ekim'de yapılacak üst-düzey görüşmelerden önce Eylül ortasında görüşmeler gerçekleştirecekleri ve iki tarafın da uygun koşulları yaratmak için adım atacakları belirtildi ve "İki taraf da birlikte çalışma ve istişareler için iyi koşullar yaratacak fiili adımlar atma konusunda anlaştı" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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