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Çin ve Mauritius ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı

Çin ve Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi Mauritius arasında ilk Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

19.10.2019 12:23Çin ve Mauritius ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı
Çin ve Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi Mauritius arasında ilk Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC), Çin ile bir Afrika ülkesi arasında ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) imzalandığını açıkladı. Çin ve Mauritius arasında imzalanan ilk Serbest Ticaret Anlaşması, mal ve hizmet ticaretini, ekonomik işbirliğini ve yatırımı kapsıyor. Anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmesinin yanı sıra Çin ve Afrika arasındaki ekonomik ve ticaret işbirliğini arttıracak. İki ülke mal, hizmet, ekonomiyi içeren çeşitli alanlarda alt sektörler açacak. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Mauritius, Güncel

Kaynak: İHA

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