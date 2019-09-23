Çin ve Solomon Adaları ortak bildiriyi imzaladı

Nanning kentinde devam eden 16. Çin ASEAN Fuarı kapsamında düzenlenen forumda, Çinli enerji şirketlerinin ASEAN ülkelerinde 1.8 milyar dolarlık yatırım yaptığını, daha önce imzalanan 9.91 milyar dolarlık enerji alt yapı projesinin de hayata geçirileceği açıklandı. Öte yandan Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Jin, ASEAN ülkelerine 1 milyar dolarlık alt yapı projesine destek olacağını söyledi…

Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nden (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) 160'ı aşkın sayıda uzmanın katıldığı toplantıda yatırım, teknoloji alışverişi ve karşılıklı alt yapı bağlantılılığı konularında tartışıldı.

China Electricity Council (Çin Elektrik Konseyi), Çin'in önemli enerji şirketlerinin ASEAN ülkelerinde 11 proje çerçevesinde 1,8 milyar doları tutarında yatırımı tamamladığını, imzalanmış 9,91 milyar dolarlık sözleşmeyi de hayata geçireceğini açıkladı. Çin elektrik enerjisi firmalarıyla ASEAN ülkeleri arasındaki işbirliği hidroelektrik santralleri, rüzgar enerjisini, fotovoltaik enerji ve diğer alanları kapsıyor.

ASYA YATIRIM BANKASI, ASEAN ÜLKELERİNE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Öte yandan AIIB Başkanı Jin Liqun, Asya Altyapısı Yatırım Bankası'nın (AIIB), ASEAN ülkelerinde 1,09 milyar ABD doları olan altı projeye yatırım yapacağını belirtti. 16. Çin-ASEAN Fuarı'nda konuşan Jin, son dört yılda AIIB'nin altı ASEAN ülkesindeki 10 projeye toplam 1 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

Jin, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ASEAN bölgesindeki karşılıklı bağlantıyı güçlendirmedeki rolünü vurgulayarak, işbirliğinden daha fazla fayda ve kazanç elde edeceğinden emin olduğuna dikkat çekti. 2016 yılında faaliyete başlayan ve 100 üyesi olan banka, bugüne kadar 18 üyesi için toplam 8,5 milyar dolar tutarında 46 kredi projesini onayladı.