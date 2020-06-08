ÇİN VE TAYVAN'DAN GETİRDİKLERİ SAATLERİ TÜRKİYE'DE SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

ÇİN ve Tayvan'dan gelen konteynerlerin içerisine gizledikleri ünlü markaların taklidi olan saatleri Türkiye'de kaçak yollarla piyasaya süren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 bin 88 saat ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

08.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:31
ÇİN ve Tayvan'dan gelen konteynerlerin içerisine gizledikleri ünlü markaların taklidi olan saatleri Türkiye'de kaçak yollarla piyasaya süren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 bin 88 saat ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait saatlerin taklitlerinin Çin ve Tayvan'dan gelen konteynerlerde gizlenerek Türkiye'ye getirildiği ve vergi ödemeden kaçak yollarla piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan kaçakçılık polisi, kaçak yollarla getirilen saatlerin Fatih'teki dikim evi ve terzi görünümü verilen 4 işyerine götürüldüğünü tespit etti. Fatih'te 4 ayrı işyerine 4 Haziran günü operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, işyerlerinde gizli bölmelere saklanmış şekilde ünlü markaların taklidi olan 6 bin 88 saat ele geçirirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen saatlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise polis ekiplerinin operasyon düzenlenen adreslere girişi, arama yapması ve ele geçirilen saatler görülüyor. ÇİN VE TAYVAN’DAN GETİRDİKLERİ SAATLERİ TÜRKİYE’DE SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Tayvan, Güncel, Haber

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