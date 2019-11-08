Haberler » Ekonomi » Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde damping soruşturması - Ekonomi

Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde damping soruşturması

Çin ve Vietnam menşeli "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:30 Çin ve Vietnam menşeli tekstil ürünlerinde damping soruşturması
Çin ve menşeli "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli üreticiler, tekstil sektöründeki söz konusu ürünlere yönelik mevcut önlemin yürürlükten kaldırılacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulundu.
İncelemede, dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldı. Bu doğrultuda, Çin ve Vietnam menşeli ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.
Soruşturma sonuçlanıncaya kadar dampinge karşı önlemler uygulanmaya devam edilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:42   TÜBİTAK'tan uluslararası proje etkinliği
15:42   "Marmaray'dan günde ortalama 365 bin yolcu faydalanıyor"
15:36   Ziraat, 4. kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi
15:32   Küçük ölçekli şirketler "finansal yeniden yapılandırma" yapabilecek
15:30   İZODER/ Pelesen: Isı yalıtımı doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürür
11:12   Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
18:51   Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:45:19