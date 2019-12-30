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Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şanghay kentinde kurduğu fabrikada ürettiği Model 3 elektrikli otomobillerin teslimatına başladı.

30.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:48

Yeni Model 3, 2019 yılında dünya çapında 400 bin araç satan Tesla'nın ABD dışında üretilen ilk aracı olma özelliğini taşıyor.

Çin'deki "dev Tesla tesisi" yakın zamanda tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, ürünler müşterilere teslim edilmeden önce ilk 15 örnek Tesla'nın Çin'deki fabrikasındaki Çinli çalışanlarına ayrılacak.

TESLA BİR KAÇ YIL İÇİNDE MERCEDES VEYA BMW'Yİ YAKALAYACAK

Tesla'nın Çin fabrikası, Model 3'ün ardından ürün yelpazesine gelecek yıl 'SUV Model Y'yi ekleyecek. Tesla'nın üretim hacminin, birkaç yıl içinde, Mercedes veya BMW gibi en önde gelen imalatçıların üretimine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Analistler, Tesla'nın yakın bir gelecekte yılda bir milyonu aşkın sayıda araç satacağı tahminini yapıyor.

Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor

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Kaynak: Bültenler


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