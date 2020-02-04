Çin yurt dışında kalan vatandaşları için özel seferler düzenleyecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında 'özel halk otobüsünde ayağı çamurlu olduğu iddiası ile otobüsten indirilen çocuk' başlığıyla yayınlanan haber, kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü saat 12.30'da B24 özel halk otobüs hattında meydana gelen olayda, yolcular arasında 'çekirdek yeme nedeniyle' sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya, diğer yolcuların ve otobüs şoförünün de katılmasıyla olay arbedeye döndü. Otobüste yolcu olan iki gencin yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere atması üzerine başka bir yolcunun olaya müdahale etmesi ile başlayan sözlü tartışma, diğer yolcuların ve otobüs şoförünün de karışmasıyla arbedeye dönüşmüştür. Adliyeye intikal eden konuyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kavgaya karışan otobüs şoförünün görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında 'çocukların ayağı çamurlu olduğu için özel halk otobüsünden indirildiği şeklinde' asılsız haberler yayınlanmıştır. Kamuoyu bu konuda yanlış yönlendirilmiştir. Olay, iki gencin halk otobüsü içerisinde çekirdek kabuklarını yere atması nedeniyle gerçekleşmiş, yolcuların kendi arasındaki tartışmaya otobüs şoförünün de dahil olmasıyla istenmeyen boyutlara ulaşmıştır. Ancak otobüs şoförünün tartışmaya müdahale tarzını asla tasvip etmediğimizi belirtiyor, şiddetin hiçbir türlüsüne müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu nedenle otobüs şoförü görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.