Çin, yurt dışından gelen vakalar nedeniyle ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı yaptı
Çin, yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının sayısının giderek artması üzerine ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarıda bulundu
29.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:44
Çin, yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının sayısının giderek artması üzerine ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarıda bulundu.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkeye halihazırda yurt dışından 693 Covid-19 vakasının geldiği tespit edildi. Bu da yeni bir salgın riskinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkeye halihazırda yurt dışından 693 Covid-19 vakasının geldiği tespit edildi. Bu da yeni bir salgın riskinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya