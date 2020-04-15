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Çınar ailesinin acı günü

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın annesi Hasine Çınar (88) hayatını kaybetti.

15.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:46
Çınar ailesinin acı günü
Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar 'ın annesi Hasine Çınar (88) hayatını kaybetti.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar ile Selami Çınar, Hikmet Çınar, Şennur İlmek ve Aynur Dönmez'in anneleri Hasine Çınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip merkez Dedeoğlu camininde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Çınar, Güncel
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