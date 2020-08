Çınar, 'Anatolıa' takımını ağırladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Teknofest Uçan Araba Proje Yarışmasında 'Huma' isimli uçan arabayla finale kalan Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi "Anatolia ' takımını makamında ağırlayıp, altınla ödüllendirdi.

Gaziantep'te 24-27 Eylülde yapılacak olan Teknofest 2020 festivaline katılmayı hak kazanan 'Anatolia' takımının danışman heyeti ve gençleri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareket' sloganıyla her yıl 16 ile 22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasına Yeşilyurt Belediyesi'nin de üye olduğu, gençlerin hidrojen enerjisi ile sıfır emisyon değerine sahip 'HUMA' isimli araç üretmesinin de bu döneme denk gelmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Anatolıa takımımıza Gaziantep'teki festivalde başarılar diliyorum"

Avrupa Hareketlilik Haftasının kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla kutlandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde Avrupa Komisyonu girişimiyle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmaktadır. Hafta kapsamında belediyeler; hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmekte ve 22 Eylül tarihinde çokça bilinen "Arabasız Gün (Car-Free Day) etkinliği düzenlemektedir. Ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliğinin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftasının bu yıl ki teması ise 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareket' olarak belirlenmiştir. Avrupa Hareketlilik Haftasına üyelik kaydını yaptıran Yeşilyurt Belediyesi olarak bisikletli yaşam, spor etkinlikleri, sıfır atık, hareketli yaşam üzerine birçok etkinlik gerçekleştirmiş ve Avrupa Hareketlilik Haftası hafta boyunca düzenlenecek birçok etkinlik te planlamaktayız. Bu kapsamda Teknofest Uçan Araba Proje Yarışmasında hidrojen enerjisi ile sıfır emisyon değerine sahip 'HUMA' isimli uçan arabayla, 143 proje arasında 97 puanla dördüncü olup Gaziantep'te düzenlenecek Teknofest 2020 Festivaline katılmaya hak kazanan Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi "Anatolia ' takımımızın tasarladığı bu aracımız, Avrupa Hareketlilik Haftasının 2020 yılı temasına hizmet eden bir proje olmasından dolayı da ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. 24 ile 27 Eylül günleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan Teknofest 2020 festivaline katılmayı hak kazanan gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Ziyarete, 'Anatolia ' takımının Danışman Öğretmeni Ali Turan Şengül, takım lideri İkranur Şevval Toptaş ile öğrencilerden Nurefşan Binici, Ali Mirza Küçükarslan ve Tahsin Yiğit katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretin sonunda misafirlerine altın hediye etti. - MALATYA