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Çınar'da 250 aileye gıda yardımı

Kızılay ekiplerinin hazırlık yapması Ekiplerin yardım dağıtması Yardım dağıtan ekiplerin toplu fotoğraf çekimi Kızılay Diyarbakır İl Başkanı Mesut Işık'ın konuşması Çınar'da 250 aileye gıda yardımı Diyarbakır Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu, Çınar ilçesindeki 250...

10.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:25
Kızılay ekiplerinin hazırlık yapması
Ekiplerin yardım dağıtması
Yardım dağıtan ekiplerin toplu fotoğraf çekimi
Kızılay Diyarbakır İl Başkanı Mesut Işık'ın konuşması Çınar'da 250 aileye gıda yardımı
Diyarbakır Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu, Çınar ilçesindeki 250 aileye yardım yaptı.
Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Kızılay Diyarbakır İl Temsilcisi Mesut Işık, daha önce belirlenen yaşlı, yetim ve maddi durumu iyi olmayan ailelere destek sağladıklarını söyledi.
40 kişilik ekiple Vefa Sosyal Destek Grubuna hizmet ettiklerini aktaran Işık, şöyle konuştu:
"Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla evinde kalan 150 ailemize gıda desteği sağlayarak sevinçlerine ortak olduk. Yardımlarımızın devamı da gelecek. Öte yandan 100 ailemize de 400'er lira nakdi destek sağladık." dedi. Çınar’da 250 aileye gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Mesut Işık, Diyarbakır, Kızılay, Çınar, Güncel, Haber

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