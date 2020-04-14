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Çınar'da Atatürk Bulvarı araç trafiğine kapatıldı

Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Bulvarı ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

14.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:52
Çınar'da Atatürk Bulvarı araç trafiğine kapatıldı
Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Bulvarı ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.
Kaymakamlık tarafından uygulanan tedbir ile caddenin giriş ve çıkışı polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.
Caddede yaya geçişine izin verilirken, esnafın mağdur olmaması için ürün taşıyan ticari araçların da geçişi sağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Kaymakamlık, Polis, Çınar, Güncel
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