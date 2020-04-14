Çınar'da bazı yollarda trafiğe kısıtlama getirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun fazla olması nedeni ile Atatürk Bulvarı 08.00 ila 18.00 arasında araç trafiğine kapatıldı.
14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:08
Çınar Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarının insan yoğunluğunun yüksek oranda olmasından dolayı korona virüs salgınını önleme kapsamında 08.00 ile 18.00 saatleri arası araç trafiğine kapatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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