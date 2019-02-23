Çınar Filmi

Mustafa, eşi Suna ve engelli oğlu Rıza ile birlikte Kars’ın Sarıkamış
ilçesinde yaşamaktadır. 30’lu yaşların ortasındaki Mustafa, ailesini makam şoförlüğü yaparak geçindirir. Mustafa’nın en büyük hayali oğlu Rıza’nın diğer çocuklar gibi koşup oynadığını görebilmektir. Oğlunu ameliyat ettirebilmek için canla başla çalışan Mustafa, sevmediği işinde patronu ne derse yapmak zorunda kalır. O, at üzerinde kasabaya işe giderken, eşi Suna da oğlu ile ilgilenmektedir. Engelli oğlunun eğitim alması için elinden geleni yapan Suna, oğlunu sırtında okula götürüp getirir.
Kendi yaşam koşullarını zorluğu bir yana bölgenin zorlu yaşam şartları ile de mücadele eden ailenin yaşadıklarına odaklanılan film
in yönetmen koltuğunda Mustafa Karadeniz
oturuyor. Evlerinde dört duvar arasında mahsur kalan engelli gençleri yüreklendirmeyi, onların inandıkları zaman neler başarabileceklerini gözler önüne sermeyi amaçlayan film
de Rıza karakterine Yunus Emre Çelik
hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Mert Aygün ve Halil Demir
gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Mustafa KaradenizSenaryo:
Necip GüleçerOyuncular:
Yunus Emre Çelik, Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Mert Aygün, Halil Demir, Zemine TanyeriFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
ÇınarYapımcı Firma:
Çınar FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
99 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
12.04.2019Çınar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kars, Çınar, Sinema
Kaynak: InterSinema.com