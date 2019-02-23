23 Şubat 2019, 10:54
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Çınar Filmi

Çınar Filmi

Çınar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Çınar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Mustafa, eşi Suna ve engelli oğlu Rıza ile birlikte Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşamaktadır. 30’lu yaşların ortasındaki Mustafa, ailesini makam şoförlüğü yaparak geçindirir. Mustafa’nın en büyük hayali oğlu Rıza’nın diğer çocuklar gibi koşup oynadığını görebilmektir. Oğlunu ameliyat ettirebilmek için canla başla çalışan Mustafa, sevmediği işinde patronu ne derse yapmak zorunda kalır. O, at üzerinde kasabaya işe giderken, eşi Suna da oğlu ile ilgilenmektedir. Engelli oğlunun eğitim alması için elinden geleni yapan Suna, oğlunu sırtında okula götürüp getirir.

Kendi yaşam koşullarını zorluğu bir yana bölgenin zorlu yaşam şartları ile de mücadele eden ailenin yaşadıklarına odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Karadeniz oturuyor. Evlerinde dört duvar arasında mahsur kalan engelli gençleri yüreklendirmeyi, onların inandıkları zaman neler başarabileceklerini gözler önüne sermeyi amaçlayan filmde Rıza karakterine Yunus Emre Çelik hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Mert Aygün ve Halil Demir gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Mustafa Karadeniz
Senaryo: Necip Güleçer
Oyuncular: Yunus Emre Çelik, Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Mert Aygün, Halil Demir, Zemine Tanyeri
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Çınar
Yapımcı Firma: Çınar Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

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Kars, Çınar, Sinema
Kaynak: InterSinema.com