Çınar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının tamamlanması nedeniyle Yakınkent İ.M.K.B. Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.



Yakınkent İ.M.K.B. Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı katıldı.



Karne dağıtım törenine ay-yıldızlı şapkalar ve tişörtlerle gelen öğrencilere karnelerini takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tatil dönemini hem dinlenerek hem de bol bol kitap okuyarak geçirmeleri yönünde öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.



Eğitim kalitesinin yüksek olduğu Yeşilyurt'ta öğrencilerin derslerinde göstermiş olduğu başarıların kendilerini gururlandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının tamamlanması nedeniyle düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerimizle birlikte olmanın sevincini yaşamaktayız. Yavrularımızın bu özel günlerine ay-yıldızlı şapkalar ve tişörtlerle gelip sıralardaki yerlerini almaları hepimizi duygulandırdı. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Yoğun bir eğitim döneminden geçen öğrenci kardeşlerimiz tatil döneminde bir yandan dinlenirken diğer taraftan yeni döneme hazır girmek için bol bol kitap okumalarını, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren Millet Kıraathanesi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde ki etkinliklere katılmanızı, bu tür eğitim merkezlerinden faydalanmasını özellikle tavsiye ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız, eğitim bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bugün bu sıralarda okuyan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin kaderini tayin edecek, çok önemli makamlarda görev alacaklar, hepsi bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Çocuklarımızın güzel şartlarda eğitim görmelerini, kültürel ve sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen sorumluluğun daha fazlasını yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerleri özümsemiş, tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Eğitim camiasından gelen bütün isteklere imkanlarımız ölçüsünde karşılık vermeye çaba sarf ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Öğrencilerimizin derslerindeki başarı oranları ilçemizdeki eğitim seviyesinin daha da yükselmesine neden olmaktadır. Öğrencilerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak adına gayret sarf eden okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize ortaya koydukları çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yaz tatilinin öğretmenlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve aileler için hayırlı olmasını temenni ediyor; tüm öğrencilerimize eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum" dedi.



Konuşmasında velilerden bazı isteklerde bulunan Başkan Çınar, " Bizim için her öğrencimiz zeki ve çalışkandır, çocuklarımızı aldıkları karne notlarına göre değerlendirmemek gerekiyor. Önemli olan çocuklarımızı ahlaklı, karakterli, vatanını, milletini seven bireyler olarak yetiştirip geleceğe taşımaktır. Bunu yapacak olanda anne, baba ve öğretmenlerimizdir. Dolayısıyla karne notu ne olursa olsun evlatlarınızı bağrımıza basıp, sevmemiz ve onları kucaklamamız gerekmektedir. Anne ve babalarımızın çocuklarımıza güzel nasihatlerde bulunmalarını özellikle rica ediyorum. Pırıl pırıl evlatlarımızı, çocuklarımızı geleceğe taşıyacak olan öğretmenlerimiz, anneler ve babalarımıza bu konuda çok önemli görevler düşmektedir. El birliği yaparak, çocuklarımızı koruyup kollayarak geleceğe taşımak hepimizin öncelikli görevidir" ifadelerini kullandı.



Neşeli anların yaşandığı karne dağıtım töreninde öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Çınar, hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrencilerden tatilin keyfini çıkarmalarını istedi. - MALATYA

Kaynak: İHA