Çınar, Yeşilyurt İçin Projelerini Açıkladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, projelerini kamuoyuna tanıttı. Çınar Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getirmenin başlıca hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.Kentteki bir otelde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, partililer, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.Proje tanıtım toplantısında ilk olarak Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getirmek amacıyla oluşturulan projelerin tanıtımı gerçekleştirildi.Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Birbirinden özel, güzel ve bölgemize değer katacağına inandığımız 45 projemizi sizlere tanıttık. Bu 45 projeyi, 150 proje arasından seçtik. İnşallah belediyemizin bütçesi, dinamizmimiz ve gücümüz çerçevesinde ilan etmiş olduğumuz projelerin hepsini bir bir bitirip, 2023 yılında toparlamış olacağız. İnşallah bir sonraki yerel seçim tarihine kadar halkımızı, Yeşilyurt'umuza, Malatya'mız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.Çınar, 2014 yılında başladıkları hizmet yarışı kapsamında o dönemde 267 bir nüfusu olan Yeşilyurt'u her geçen gün büyütüp, geliştirdiklerini kaydederek, şunları söyledi: "Teknolojik, fiziksel, sosyal, kültürel, tarih, çevre ve spor alanlarında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptık. Artık Yeşilyurt'umuz; Malatya'mızda da, ülkemizde de marka şehirler arasında yerini aldı. Bizde yapmış olduğumuz projelerin bize vermiş olduğu hevesle, deneyim, becerilerimizle yeni dönemde Yeşilyurt'u daha ileriye taşıyıp, daha yüksek çıtalara ulaşacağız."Yeşilyurt'ta yeni dönemde tarımsal ürünlere, kendi üreticilerine önem vereceklerini dile getiren Çınar, "Kendi çiftçilerimize ürettireceğimiz ürünlere yüksek katma değeri, teknolojik altyapısı olan çalışmaların yapılması, tarihin korunması, gençlerimize sahiplik edilmesi ve şehrimizin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik büyük projelerimiz var. Yeşilyurt, Malatya'nın Batı'ya açılan penceresidir, bizlerde mesai mefhumu tanımadan çalışarak yaşam standardını daha iyi konuma getirmek adına çaba sarf edeceğiz. Yeni projelerimizin de yaşam kalitesinin artmasına, insanlarımızın mutlu bir hayat sürmesine vesile olmasına özen göstereceğiz. Eğitim, sağlık, çevre, spor, sanat, kültür, temizlik, alt ve üst yapı yatırımlarımızla güzel ilçemizde ki modern yaşamı gelecek nesillere taşıyacağız. Yeşilyurt bizim sevdamız ve aşkımızdır, halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Yeşilyurt'ta yaşamanın artık farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettirecek hizmetlerimizle ilçemizi kalkındırmaya, unutulmuş değerlerimizi canlandırarak aydınlık geleceğimizi hemşerilerimizle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Makamda oturmayı seven birisi asla olmadım sürekli sahada halkımızla iç içe olduk, çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızı güçlendirmek adına daha fazla mücadele edeceğiz. Hizmetlerimizi 'Gönül Vizyonu' temalı projelerimizle taçlandırıp, hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya, ellerinden tutmaya, acılarını paylaşıp, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.Anadolu'nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle ismiyle müsemma Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getirmenin başlıca hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz seçimlerde bizleri bu ulvi göreve layık görmesi halinde, huzuru ve güler yüzü bir gerdanlık gibi üzerinde taşıyan güzel ilçemizin daha fazla büyümesi ve gelişmesi için alt ve üst yapı hizmetlerinden sosyal hizmetlere, sanattan spora, kültürden eğitime, kadınlardan gençlerimize, çocuklarımızdan büyüklerimize kadar toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına en güzel şekilde yanıt verecek hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için hemşerilerimizle beraber, büyüyen sevdamız Yeşilyurt'u kararlı adımlarla geleceğe hazırlayacağız. Bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin bütün cadde, sokak ve mahallelerinde ki kalıcı ve kaliteli hizmetlerimizin sayısını artıracağız. Öncelikli hedefimiz; Yeşilyurt'umuzun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak 'insan odaklı' yatırımlara kavuşmasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevle temelinde değişim ve yenilik yatan yatırımlarımızla ilçemizi 2023 vizyonuna hazır hale getirmek için adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı ile çalışma tempomuzu artıracağız. Tükenmeyen hizmet aşkımız ile Yeşilyurt'a çağ atlatacak önemli projelerin altına kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle imza atacağız."Mahalle İdareler Seçimlerinin Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olması adına büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Çınar, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsıma tevdi edilen adaylık görevinden dolayı çok büyük bahtiyarlık duymaktayım. Öncelikli gayemiz; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Partimizin Yeşilyurt'ta rekor seviyede oy almasını sağlayacak süreci oluşturmaktır. AK Parti Genel Merkezimiz tarafından stratejisi belirlenen, AK Parti İl Başkanlığımız tarafından yürütülecek olan seçim kampanyası çerçevesinde seçimlerin, ülkemiz, kentimiz ve ilçemizin daha istikrarlı bir yapıyla büyümesi ve gelişmesi açısından ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatarak kıymetli hemşerilerimizden dua ve destek isteyeceğiz. Çünkü seçimler, son yıllarda istikrarlı bir yönetim mekanizmasına kavuşan Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olması adına büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi adına bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan, dualarını esirgemeyen, her seçimde gönülde destek veren, kutlu davamıza sahip çıkan kıymetli hemşerilerimizin yine dua ve desteklerine büyük ihtiyaç duymaktayız. Hemşerilerimizle her zaman olduğu gibi yine el ele gönül gönüle olacağız ve seçimlerden kazananın yine Türkiye olması adına gece gündüz demeden çalışacağız. AK Parti felsefesinin temelinde yer alan 'Durmak Yok Yola Devam' anlayışı en büyük ilham kaynağımız olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen 'Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket' kavramı çalışmalarımıza ışık tutacaktır.