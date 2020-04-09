Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çınarcık Belediyesi,Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte maske üretiyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Belediyesi ve Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa olarak maske üretimine başladı.

09.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:47
Çınarcık Belediyesi,Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte maske üretiyor
Yalova 'nın Çınarcık ilçesi Belediyesi ve Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa olarak maske üretimine başladı. Üretilen maskeler sağlıkçılara ve vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Yaşanan Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların maske taleplerine karşılık verebilmek adına Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa olarak maske üretimine başladılar. Gerekli malzemeler Çınarcık Belediyesi tarafından temin edilerek Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki uzman öğreticiler ise maskeleri titizlikle üretmeye başladılar. Üretilecek maskeler ise sağlık çalışanları ve vatandaşlara olarak ücretsiz olarak verilecek. Maskelerin dağıtımı Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çınarcık, Yalova, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Çınarcık Belediyesi,Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte maske üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Kaymakamdan lise öğrencisine bilgisayar ve internet - Haber 16:34: Başkan Kılıç: "Maske takmayı ihmal etmeyelim" - Haber 16:34: Çorum belediyesi'nden muhtarlara hijyen seti - Haber 16:34: Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti - Haber 16:33: İngiltere'de koronavirüs bulaştırmakla tehdit eden kişilere hapis cezası - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler