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Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonları

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

15.10.2019 12:42Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonları
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlıdan N.B. hakkında "uyuşturucu imalatı ve satışı yapmak", E.Y. ve F.C. hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Operasyonlarda, satışa hazır 9 poşette 17 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), jelatine sarılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çınarcık, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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