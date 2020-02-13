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Çınarlı öğrenci bilek güreşinde birinci oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitim gören Yusuf Dağ, kentte düzenlenen yıldız erkekler bilek güreşi şampiyonasında 55 kiloda birinci oldu.

13.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:53Çınarlı öğrenci bilek güreşinde birinci oldu
'ın ilçesinde eğitim gören Yusuf Dağ, kentte düzenlenen yıldız erkekler bilek güreşi şampiyonasında 55 kiloda birinci oldu.

Diyarbakır Şehit Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen şampiyonaya 80 öğrenci katıldı. Şampiyonaya Çınar Mollapolat İlköğretim Okulundan katılan Yusuf Dağ 55 kiloda sağ ve sol elde birinci oldu. Dağ'ın beden eğitimi öğretmeni Yusuf Tekdemir, okulda çocukları spora teşvik ettiğini söyledi. Tekdemir, "Çocuklarımız eğitimde başarılı. Eğitimde başarılı olan çocuklar zaten sporda da başarılı olabiliyor. Sporu çok seviyorlar. Yusuf Dağ, bilek güreşinde birinci oldu. Okuldaki tüm öğrencileri spora kazandırmaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Spor

Kaynak: İHA

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