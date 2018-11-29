Çınarlı Öğrenciler Bilgi Evi'ni Gezdi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:13



29 Kasım 2018 Perşembe 16:13

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çınar ilçesine bağlı Alabaş Mahallesi ilkokulu, Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri Bilgi Evi'nde ağırladı.Öğretmenleri eşliğinde okullarından servis araçlarıyla alınan 70 öğrenci, Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde yer alan Bilgi Evi'ne getirildi.Öğrenciler, Bilgi Evi kütüphanesini gezerek içeride kitap okudu, bilgisayar ve oyun odalarında çeşitli etkinliklere katıldı. Yapılan kısa tanıtımın ardından çocuklara Bilgi Evi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.Etkinliğe katılan öğrencilere, çanta içinde kalem ve şapka armağan edildi.Çocuklar, yapılan etkinlikler ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.