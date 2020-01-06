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Cinayet 12 yıl sonra çözüldü, muhasebecisi katili çıktı

Cinayet 12 yıl sonra çözüldü, muhasebecisi katili çıktıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açılarak cinayet aydınlatıldı.

06.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:18
Cinayet 12 yıl sonra çözüldü, muhasebecisi katili çıktı
KOCAELİ'nin ilçesinde, iş insanı Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açılarak cinayet aydınlatıldı. Aydın Koçaslan'ı işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda'nın hesabına para geçirdiğinin anlaşılması üzerine iş insanını öldürttüğü ortaya çıkarken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.
İzmit'te iş insanı Aydın Koçaslan, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiinde ormanlık alanda feci şekilde dövülmüş halde bulundu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Aydın Koçaslan, 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Bir süre önce göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile dosya yeniden açıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu Aydın Koçaslan'ın işletmelerinin muhasebeciliğini yapan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
ORMANLIK ALANDA DÖVDÜKTEN SONRA BİR EVİN ÖNÜNDE BIRAKTILAR
Ardahan Arda'nın olay günü Aydın Koçaslan ile Gölcük Değirmendere'de bir restoranda yemek yemek için buluştuğu, restorandan çıktıktan sonra Ardahan Arda'nın bir bahane uydurup Aydın Koçarslan'ı ormanlık alana yönlendirdiği tespit etti. Aracın olay yerinde durmasıyla birlikte burada aralarında yakında bir villada bekçilik yapan kişinin de bulunduğu 3 kişi iş insanına saldırdı. Aydın Koçaslan feci şekilde dövüldükten sonra bekçinin görev yaptığı olay yerine 150 metre uzaklıktaki villanın önüne taşındı. Aydın Koçaslan ve Ardahan Arda'nın saldırıya uğramış süsü verilmesi için burada 3 kişi Ardahan Arda'yı da dövdü. Daha sonra bekçi polisi arayarak verdi.
HESABINA PARA GEÇİRMİŞ
Ardahan Arda mahkeme boyunca yediği dayak nedeniyle hafıza kaybı yaşadığını, olay anını hatırlamadığını iddia etti. Polis yeniden açılan dosya kapsamında Ardahan Arda'nın hesabına para geçirmesi nedeniyle patronunu öldürmeyi planlayarak 3 kişi ile anlaştığını tespit etti. Ardahan Arda ile birlikte olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.G., B.A.Y. ve K.K. olayı adliyeye sevk edildi.
Cinayet 12 yıl sonra çözüldü, muhasebecisi katili çıktı

Başiskele, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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