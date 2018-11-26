Cinayet Azmettiricisi Olarak Yargılanan Galip Öztürk Kimdir?

Galip Öztürk'ün, 22 yıl önce aralarında kan davası olduğu öne sürülen Köseoğlu'nu cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada müebbet hapis cezasının infazına karar verildi. Galip Öztürk kimdir?

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Galip Öztürk, 19 Nisan 1965 tarihinde Samsun Ayvacık'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Çarşamba'da tamamlayan Öztürk, 13 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından o dönem Topkapı'daki şehir terminalinde çay ocağı ve tuvalet işletmeciliği yapmaya başladı. Öztürk'ün hiç otobüsünün olmamasına rağmen otogardan bir yazıhane kiralayarak 'Star Turizm' isimli firmayı kurdu. Kendine ait aracı olmadığından, araç sahiplerinden komisyon alarak ve çaycılığa devam ederek geçimini sağladı.

METRO TURİZM'İ KURDU

1989'da ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hurşit Yavaş'ın Galip ile ortak olması her şeyi değiştirdi. Sermayedar Hurşit Yavaş, uyuşturucudan kazandığı söylenen parayla çok sayıda otobüs satın alarak şirketi büyüttü. Yavaş, 1994'te İtalya'da yakalanarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla cezaevine girdi. Galip Öztürk Star Turizm'in tüm varlıklarını kendi üzerine geçirerek, 1992 yılının Kasım ayında Metro Turizm'i kurdu. İlk olarak İstanbul - Ankara hattında üç otobüsle işe başladı ve daha sonra hızla büyümeye başladı.

CİNAYET SUÇLAMASIYLA YURT DIŞINA KAÇTI

28 Eylül 1996 tarihinde Beyoğlu'nda Kuvvet Köseoğlu'nun öldürüldüğü olayla ilgili ifadesi alınan Galip Öztürk, daha sonra ABD'ye, sahte pasaportla giriş yaptı. ABD'de Fatma Çakır isimli kadınla evlilik gerçekleştirdi. Ayrıca Stars Cars Inc. adlı bir şirkete de ortak oldu. 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin başkanlığına seçildi. Yine 2000 yılında Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin de yönetim kurulu başkanı seçildi. 4 Ocak 2005 tarihinde Türkiye Otobüsçüler Federasyonunu kurarak, federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi.

40'DAN FAZLA ŞİRKETİ VAR

40'ın üzerinde şirkete sahip olan Galip Öztürk, Büyük İstanbul Otogarı ve Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin işletmesi, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı, Çarşamba ve Havza Terminallerinin de sahibidir. Öztürk, 5 Temmuz 2003 tarihinde çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak suçuyla yargılanmasına rağmen daha sonra serbest bırakıldı.

ÇEK – SENET İŞLERİNDEN TUTUKLANDI

Galip Öztürk, 2005'te Van Et'i satın aldı ve 2009 yılının başında Metro Turizm'i halka açmak için Van Et'e sattı. 2009'un son aylarında ise bir iş adamına zorla 2 milyon liralık senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alındı. 29 Şubat 2012'de tehditle çek-senet tahsilatı yaptığı iddiasıyla da gözaltına alındıktan sonra, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Kuvvet Köseoğlu cinayetini azmettirdiği iddiasıyla önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsa da sonra mahkeme, duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını müebbet hapse çevirdi, daha sonra da 19.04.2013 tarihinde yapılan duruşmasında tahliye kararı verilmişti.