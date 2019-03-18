Cinayet Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Gülben Ergen'den Yeni Açıklama: Sözün Bittiği Yerdeyim

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in bir cinayeti 12 milyon TL karşılığında azmettirdiği iddia edildi.

Hakkında çıkan iddiaları kabul etmeyen Gülben Ergen, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularına açıklama yaparak kendisini savundu.

GÜLBEN ERGEN CİNAYETİ Mİ AZMETTİRDİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş sorgusunda, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı.

Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

Olay sonrası 2. Sayfa programının sunucularına "Babamı da Gülben Ergen" öldürdü yazılı bir caps gönderen Gülben Ergen, "2006 yılında bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştım. Ne için, kim için yapayım daha fazla açıklamayı? Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim? diyorum. Ne diyeyim artık. Sözün bittiği yerdeyim." dedi.

Bunun yanı sıra sunucuların Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir'in yurt dışında olduğunu ve Ergen'in onu beklediğini söyledi.

"ROMA'YI DA BEN YAKMIŞ OLABİLİR MİYİM?"

Gürinan Bayramoğlu cinayetinden 10 yıl hapis yatan ve 2015'te tahliye edilen Murat Güneş'in sözlerinin medyaya yansımasının ardından azmettirici iddiasının yeniden gündeme gelmesiyle şarkıcı Gülben Ergen, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Ergen, fotoğrafını, üzerine "Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?" yazarak, paylaştı.

KENDİSİNİ BİR ÜNLÜNÜN AZMETTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Antalya'da, 1988 yılında, Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i öldüren, kendisi de 2005'te öldürülen Gürinan Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, o dönem mahkemede, kardeşini şarkıcı Ergen'in öldürttüğünü öne sürdü. Ergen ise iddialar ortaya atıldığında, doğru olmadığını söyledi. Bayramoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapis yattıktan sonra 2015'te tahliye edilen, 11 Mart'ta ise emlak zengini Asım Bayram'ı öldürmekten tutuklanan Murat Güneş'in kendisini bir ünlünün azmettirdiğini iddia etmesiyle Gülben Ergen'in adı, tekrar gündeme geldi.

12 MİLYON DOLARA ANLAŞMIŞLAR

Antalya'da, 22 Ocak'tan beri kayıp olarak aranırken, 11 Mart'ta Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 8 parçaya bölünmüş cesedi toprağa gömülü bulunan gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın katil zanlıları olarak Murat Güneş, Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. Murat Güneş, adliyeye getirilirken, daha önce de cinayet işlediğini, kendisini Türkiye'de tanınan ünlü bir ismin azmettirdiğini ileri sürdü. Cinayeti işlemek için 12 milyon dolara anlaştığını; fakat cinayet sonrası parasının ödenmediğini iddia eden Güneş, ünlü ismin adını açıklamadı. Murat Güneş'in sözlerinin haberlerde yer almasıyla sosyal medyada, ünlü ismin, Gülben Ergen olduğu ileri sürüldü. Gülben Ergen'in, cinayet azmettiricisi olduğuna dair iddia, sanatçının ağabeyi Rıfat Ergen'in öldürülmesiyle ilişkilendirildi.

GÜLBEN'İN ABİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen, 1988 yılında disko işletmecisi Gürinan Bayramoğlu tarafından öldürülmüştü. Gürinan Bayramoğlu ise 27 Temmuz 2005'te Beldibi'nde işlettiği diskonun önünde öldürülmüştü. Gürinan Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşmada, kardeşini şarkıcı Gülben Ergen'in öldürttüğünü iddia etmişti.

"KARDEŞİM, GÜLBEN'İN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ"

Kardeşinin basit küfürleşme sonucu öldürüldüğüne inanmadığını belirten Bayramoğlu, o dönem mahkemede, şunları söylemişti: "Ölen kardeşim, 1988'de şarkıcı Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla öldürmüştü. 1991 affından çıktı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum."

GÜLBEN ERGEN İDDİALARI YALANLADI

İddianın gündeme geldiği dönem, ağabeyi Rıfat Ergen'in kaza kurşunuyla öldüğünü savunan Gülben Ergen ise avukatı aracılığıyla 'Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen'in böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir' açıklamasında bulunmuştu.