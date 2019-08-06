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Cinayet büro'da tansiyon yükseliyor!

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin merakla beklenen 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

06.08.2019 08:56 Cinayet büro'da tansiyon yükseliyor!

BluTV özel yapımı olarak yayınlanmaya başladığı andan itibaren her bölümü heyecanla beklenen ve çok konuşulan, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümüne günler kala 2. fragman yayınlandı.

Behzat ve ekibinin oldukça güç bir dosyayla ilgilendiği bölümde Ercüment Çözer'in hamleleri merakla beklenirken; Hayalet'in, "Nereye düştük oğlum biz?" diyen Cinayet Büro'nun yeni elemanlarına, "Oğlum siz daha neler göreceksiniz var ya…" şeklindeki cevabı her şeyin henüz yeni başladığının sinyallerini veriyor.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 3. bölümüyle 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de izleyicilerle buluşacak.


Ankara, Magazin

Kaynak: Bültenler

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