Cinayet Davası Sanıklarına 25'er Yıl Hapis Cezası

Antalya'da korkutmak istedikleri kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat ile maktul Osman Çıkan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" yerine "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.Son sözleri sorulan sanıklardan Yavşanlı, kadın cinayetini önlemek düşüncesiyle Bolat'a yardım etmeye çalıştıklarını savundu.Uysal ise öldürme kasıtlarının bulunmadığını, evden ayrıldıklarında Çıkan'ın yaşadığını öne sürdü.Bolat da suçlamayı reddederek beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıklardan Uysal, Yavşanlı ve Bolat'a 25'er yıl hapis cezası verdi, tutuksuz yargılanan N.D'nin ise beraatine hükmetti.Muratpaşa ilçesinde Asuman Bolat (37), kız arkadaşı N.D'ye (56) Korkuteli ilçesinde yaşayan eski erkek arkadaşı Osman Çıkan'ın (54) kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söylemiş, bunun üzerine N.D, tanıdığı Tuğra Uysal (19) ve Can Yavşanlı'nın (20) akrabası gibi evde kalarak Çıkan'ı geldiği sırada korkutabileceği önerisinde bulunmuştu.İki genç, Bolat'ın Güzeloba Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başlamış, 2 Ocak 2018'de eve gelen Çıkan, tartışmanın ardından darbedilerek hayatını kaybetmişti. Bolat, Uysal, Yavşanlı ve N.D. gözaltına alınmıştı.