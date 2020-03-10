Cinayet gibi kaza kamerada
Cinayet gibi kaza kamerada Motosikletli kuryenin üzerine direksiyonu kırdı, kurye başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Motosiklet sürücüsü: "Kasten yaptı" Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürdü.
10.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:55
Cinayet gibi kaza kameradaMotosikletli kuryenin üzerine direksiyonu kırdı, kurye başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulduMotosiklet sürücüsü: "Kasten yaptı"
İSTANBUL - Ümraniye 'de bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürdü. Yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.İddiaya göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Serhat Akcan sollama yaptığı araç tarafından üzerine sürülerek temasta bulunuldu. Temas sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü sürüklenerek karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Direksiyonu kasten üzerime kırdıKazaya karışan motosiklet sürücüsü kurye Serhat Akcan, "Trafikte normal seyir halinde ilerliyordum. Motosikletim ile servisimi bırakmıştım düz yolda ilerliyordum. Aracın yanından soldan sollama yaparken adam beni camdan görür görmez üstüme direksiyonu kırdı. Motosikletçileri sevmiyorlar, genel olarak motosikletçilere sıfır saygıları var. Motosikletçileri sevmedikleri için bu kazaları yaşıyoruz bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Adam kasten yaptı" diye konuştu.Karşı şeritten gelen araç hızlı gelseydi ölebilirdimKaza anında şoka girdiğini ifade eden Motosiklet sürücüsü kurye Serhat Akçan, "Çevrede olanları hatırlamıyorum, o an şoktaydım titriyordum çevredekiler beni ölüyor zannediyorlardı o derece titreme vardı. Araç bana vurduğu sırada sol şeritten araba geliyordu. Allah'tan araç yavaştı, yavaş olmasa o aracın altında kalabilirdim. Aracın yavaş olması benim avantajıma oldu. Eğer ki araç hızlı olsa ben altında kalabilirdim. Allah korudu o aracın altında kalsam şu an burada olmayabilir hayatımı kaydedebilirdim. Koruyu montum olmasa vücudumda kırıklar olabilirdi. Montum parçalandı, telefonum kırıldı. Araç vurduktan sonra kaçıp gitti. Kazayı olduktan sonra düştüm. Aracın plakasını alın diye bağırdım sonrasında bayıldım ve sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.Olay anı güvenlik kamerasındaGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken otomobil sürücüsünü sollamaya çalışıyor, otomobil sürücüsü direksiyonu motosiklet sürücüsünün üzerine kırıyor. Motosiklet sürücüsü temasın etkisiyle yola savruluyor, yola savrulan motosiklet sürücüsü karşı şeritte gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor, direksiyonu motosiklet üzerine kıran otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışıyor.
İSTANBUL - Ümraniye 'de bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürdü. Yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.İddiaya göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Serhat Akcan sollama yaptığı araç tarafından üzerine sürülerek temasta bulunuldu. Temas sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü sürüklenerek karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Direksiyonu kasten üzerime kırdıKazaya karışan motosiklet sürücüsü kurye Serhat Akcan, "Trafikte normal seyir halinde ilerliyordum. Motosikletim ile servisimi bırakmıştım düz yolda ilerliyordum. Aracın yanından soldan sollama yaparken adam beni camdan görür görmez üstüme direksiyonu kırdı. Motosikletçileri sevmiyorlar, genel olarak motosikletçilere sıfır saygıları var. Motosikletçileri sevmedikleri için bu kazaları yaşıyoruz bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Adam kasten yaptı" diye konuştu.Karşı şeritten gelen araç hızlı gelseydi ölebilirdimKaza anında şoka girdiğini ifade eden Motosiklet sürücüsü kurye Serhat Akçan, "Çevrede olanları hatırlamıyorum, o an şoktaydım titriyordum çevredekiler beni ölüyor zannediyorlardı o derece titreme vardı. Araç bana vurduğu sırada sol şeritten araba geliyordu. Allah'tan araç yavaştı, yavaş olmasa o aracın altında kalabilirdim. Aracın yavaş olması benim avantajıma oldu. Eğer ki araç hızlı olsa ben altında kalabilirdim. Allah korudu o aracın altında kalsam şu an burada olmayabilir hayatımı kaydedebilirdim. Koruyu montum olmasa vücudumda kırıklar olabilirdi. Montum parçalandı, telefonum kırıldı. Araç vurduktan sonra kaçıp gitti. Kazayı olduktan sonra düştüm. Aracın plakasını alın diye bağırdım sonrasında bayıldım ve sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.Olay anı güvenlik kamerasındaGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken otomobil sürücüsünü sollamaya çalışıyor, otomobil sürücüsü direksiyonu motosiklet sürücüsünün üzerine kırıyor. Motosiklet sürücüsü temasın etkisiyle yola savruluyor, yola savrulan motosiklet sürücüsü karşı şeritte gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor, direksiyonu motosiklet üzerine kıran otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışıyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cinayet gibi kaza kamerada
Etiketler : Motosiklet, Ümraniye, Genel
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