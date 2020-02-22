Cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde işlenen cinayetin görüntüleri bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altay Mahallesi Keçeciler Sokak'ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cinayet zanlısı Mustafa D. ve yeğeni Döne Ü'nün otomobille cinayetin işlendiği yere geldiği görülüyor.

Otomobilden inerek bir iş yerine giden Mustafa D.ve yeğeninin, bir süre sonra maktul Mustafa Balmumcu ile aracın yanına tartışarak geldikleri ve Mustafa D'nin Hüsnü Balmumcu'yu belinden çıkardığı tabanca ile vurduğu, otomobille kaçmaya çalıştıkları sırada olay yerine gelen sivil polislerle çatıştığı görüntülerde yer alıyor.

Altay Mahallesi Keçeciler Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa D. (63) ile Hüsnü Balmumcu (54) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada Mustafa D, Hüsnü Balmumcu'yu tabanca ile vurmuş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balmumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis, olayla ilgili Mustafa D. ile yeğenini gözaltına almıştı.