29 Kasım 2018, 09:58
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Cinayet Hükümlüsü Metro'nun Firari Sahibi Galip Öztürk, Gürcistan'da Oy Kullandı

Cinayeti azmettirmekten aldığı müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verildiği gün Gürcistan'a kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı.

Yargıtay'ın müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdiği gün yurt dışına kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk, Gürcistan'da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öztürk, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanırken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Öztürk fotoğrafa, "İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı.

YARGITAY, HAPİS CEZASINI ONADI

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada 'cinayetin azmettiricisi' iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise pazartesi günü Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi , Öztürk için 2 yıl önce durdurulan infazın devamına karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan'a kaçmıştı.

Galip Öztürk
Metro Holding,Galip Öztürk,Gürcistan
29 Kasım 2018 Perşembe 09:58



YORUMLAR (9)
CANER: sistemin soytarıları kendini adam sanıp birde onlarca korumayla gezerdi zırtapoz
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HALK SORUYOR: Cinayet hükümlüsü 22 yıldır içeri girmeden yaşamış yani. Tebrikler adalet. Haber doğruysa, Arama kararı da çıkartılmamış hala.
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KARA: Adalet bunlara gelince işlemez gariban çocuğu canı tatlı çeker ADALET 24 sene ceza verir o adalet inşallah bir gün size de lazım olur. . .
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YÖRÜKOĞLU: TAVŞAN KAÇ TAZI TUT. . . . AAAAHH PARALAR AHHH. PARANIN GÜCÜ İŞTE BU. ANLAŞ VER PARAYI TÜY. YERİNE ULAŞTIKTAN SONRA YAKALAMA KARARI ÇIKARILSIN. . PARAYLA BU İŞLERİ YAPANLARA LANET OLSUN.
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FUATY: Herkese Yurtdışı yasağı koydurup çıkmasına izin vermeyen mahkemelerimiz bu baba yiğiti neden bıraktılar acaba ?
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