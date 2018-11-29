Cinayet Hükümlüsü Metro'nun Firari Sahibi Galip Öztürk, Gürcistan'da Oy Kullandı

Yargıtay'ın müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdiği gün yurt dışına kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk, Gürcistan'da ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Öztürk, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanırken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Öztürk fotoğrafa, "İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı.
YARGITAY, HAPİS CEZASINI ONADI
22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada 'cinayetin azmettiricisi' iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise pazartesi günü Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi , Öztürk için 2 yıl önce durdurulan infazın devamına karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan'a kaçmıştı.
Metro Holding,Galip Öztürk,Gürcistan
29 Kasım 2018 Perşembe 09:58