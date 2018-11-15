Cinayet Hükümlüsü Ölen Annesi İçin Evine Getirildi

15 Kasım 2018 Perşembe 18:16



15 Kasım 2018 Perşembe 18:16

Cinayet hükümlüsü ölen annesi için evine getirildiBURSA - İznik'te cinayetten dolayı müebbet hükümlü olan Doğan Demirci, yoğun güvenlik önlemleri altında hayatını kaybeden annesinin evine getirildi. Bursa'nın İznik ilçesinde 2013 yılın da 26 yaşındaki Zeki Dursun cinayetinde, R.D ve M.D ile birlikte ağır müebbet hapse mahkum edilen Doğan Demirci, dün hayatını kaybeden annesi Nezahat Demirci'nin taziye evine getirildi. Yattığı Balıkesir Kapalı Cezaevinden cezaevi aracı ile Mahmut Çelebi Mahallesindeki baba evine getirilen Demir, ailesiyle ile görüşüp, taziyeleri kabul etti. Yaklaşık 1 saatlik görüşme sırasında jandarma ve polis evin bulunduğu sokağı girişe ve çıkışa kapattı. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı sokakta kuş uçurtulmadı.Ziyaret sonrasında cezaevi aracına götürülen mahkum Doğan Demir, jandarma eşliğinde elleri kelepçeli olarak yakınlarına el salladı.