Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı - Haberler

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren ve polise teslim olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

13.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:39

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren ve polise teslim olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Çorlu'da Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelmiş, apartmanın ikinci katındaki dairesinde oğlu ve kızı ile yaşadığı kaydedilen Günay Seferova adlı yabancı uyruklu kadın ile iddialara göre birliktelik yaşadığı Tarık T. arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Günay Seferova'yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçaklayan Tarık T. kadının ölümüne neden olmuştu.

Olayın ardından karakola giderek cinayeti itiraf eden ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulan katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Haberler
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi