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Cinayet sanığı, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

ADANA'da iki kişinin öldüğü restoran cinayetinin sanıklarından olan ve 6 ay önce serbest bırakılan Kemal Daş (57), kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti.

07.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:04
Cinayet sanığı, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

ADANA'da iki kişinin öldüğü restoran cinayetinin sanıklarından olan ve 6 ay önce serbest bırakılan Kemal Daş (57), kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4068 Sokak'ta meydana geldi. Bir mahalleli, sokakta yürüyen kişiye, kimliği belirsiz başka bir kişinin tabancayla ateş edip kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet ettiği tespit edilen, kanlar içinde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin, 11 Eylül 2017'de Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki restoranda iki kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarından Kemal Daş olduğu saptandı. Kemal Daş, cinayetten 7 ay sonra Bodrum'da bir restoranda balık yerken yakalanmış, çıkarıldığını mahkemece tutuklanmıştı. Daş, tutuklanmadan önce kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Su akar yatağını bulur, herkes ettiğini bulur" demişti. Cezaevinde 1,5 yıl tutuklu kalan Daş'ın 6 ay önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Daş'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel
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