17.07.2019 11:54
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Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'in Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, kuzenini rahatsız ettiği iddia ettiği Umut Özdemir'i sırtından bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, kuzenini rahatsız ettiği iddia ettiği Umut Özdemir'i sırtından bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Necmettin Acar ve taraf avukatları katıldı.
Müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise müvekkilin eyleminin maktulden kaynaklı haksız tahrikten dolayı oluştuğunu savundu.
Tutuklu sanık Necmettin Acar da "Pişmanım, böyle bir kastım yoktu. Uygun bir cezayla cezalandırılmak istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin olmadığını bildirerek, Acar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Olay
Buca ilçesinde 7 Kasım 2018'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda Necmettin Acar, Umut Özdemir'i (27) sırtından bıçaklayarak öldürmüştü.
Zanlı, teyzesinin kızının eski nişanlısı olduğu öğrenilen Umut Özdemir'i, kuzenini rahatsız ettiği için bıçakladığını söylemişti.
Kaynak: AA
Umut Özdemir, İzmir, Buca, Güncel

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