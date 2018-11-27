Cinayet Sanığından "Bıçak Tesadüfen Denk Geldi" Savunması

27 Kasım 2018 Salı 12:44



27 Kasım 2018 Salı 12:44

Antalya'da barışmak istemeyen birlikte yaşadığı kadını 9 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "Yerde yuvarlanırken bıçak tesadüfen vücudunun bazı yerlerine denk gelmiş." diyerek kendini savundu.Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Reşit Atmaca, maktul Sevgi Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.Söz verilen Atmaca, aralarında sorunlar bulunan iki çocuğunun annesi Sevgi Aslan ile yeniden barışmak için ortak bir tanıdıklarının aracılığıyla buluştuklarını söyledi.Görüşmede Aslan'ı ikna etmeye çalıştığını belirten Atmaca, "Konuşurken yanımda bıçak olduğunu fark edince bıçağı ona verdim. Bıçağı alır almaz bana doğru savurdu, gömleğim yırtıldı. Elindeki bıçağı almaya çalışırken aramızda yaşanan arbedede yere düştük. Yerde yuvarlanırken bıçak tesadüfen vücudunun bazı yerlerine denk gelmiş. Kasten bıçaklamadım, öldürme amacım yoktu, suçsuzum." dedi.Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan Atmaca'nın, cinayeti planlayarak işlemiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığa "tasarlayarak öldürme" suçuyla ilgili ek savunma yapması için süre verilmesini kararlaştırdı.Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta 8 Haziran'da Reşit Atmaca, barışma isteğini geri çeviren, birlikte yaşadığı Sevgi Aslan'ı bıçakla yaralamış, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Yakalanan Atmaca hakkında, barışma isteğini geri çeviren Aslan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği belirlenmişti.