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Cinayet sanıklarına ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı olayda yargılanan şahısların davaları sonuçlandı.

28.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:14Cinayet sanıklarına ceza yağdı
'nın ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı olayda yargılanan şahısların davaları sonuçlandı. Cinayette tutuklu olan sanıklara 40 yıl hapis cezası verildi.

Olay 2016 Ağustos ayında Mahmudiye Mahallesinde bulunan büfede meydana geldi. 31 yaşındaki Tunay K ve 32 yaşındaki Erkan M, iddiaya göre alacak verecek nedeniyle 35 yaşındaki Ünal Demiray ile büfede bir araya geldiler. Masa da oturan 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Ünal D araç içerisinde çıkardığı pompalı tüfekle Tunay K (31) ve Erkan M (32) ateş etmeye başladı. Bu sırada Kartal ve Menteş'te üzerlerindeki silahla karşılık verdiler. Çıkan çatışma sonucunda Tunay K ayaklarından yaralanırken, Erkan M ise göğsüne aldığı kurşunlar neticesinde ağır yaralandı. Çatışmada bacağında yaralanan Ünal D ise aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahlı çatışma sonucunda Erkan M ve Tunay K olay yerine gelen ambulanslarla inegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. karakola giderek teslim olan Ünal D ise ekipler tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı çatışma sonucunda göğsüne isabet eden kurşunlar sonucunda ağır yaralanan Erkan M acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından yaralanan 31 yaşındaki Tunay K ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından cinayet zanlısı Ünal D tedavisi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2016 yılında bu yana inegöl ağır ceza mahkemesinde yargılanan şahıslar son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında Ünal D alacak verecek yüzünden bir araya geldikleri ve yaşanan tartışma neticesinde bana ateş ettiler ben kendimi korumak için karşılık verdim dedi. Mahkeme heyeti Ünal D'ye kasten adam öldürme ve yaralama suçlardan dolayı 33 yıl hapis ceza verirken, Tunay K ise tehdit ve hakaret suçlarından dolayı 7 yıl hapis cezasına çaptırıldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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