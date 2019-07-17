17.07.2019 12:14
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Cinayet suçundan 31 yıl hapis suçuyla aranan şüpheli yakalandı

Cinayet suçundan 31 yıl hapis suçuyla aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında cinayet suçundan 31 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında cinayet suçundan 31 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonrasında adam öldürme suçundan hakkında arama kararı bulunan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

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