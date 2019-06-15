15.06.2019 12:15
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Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünde

Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünde

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de sokak ortasında bir otomobile ateş açarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 6 kişi sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de sokak ortasında bir otomobile ateş açarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 6 kişi sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Edinilen bilgilere göre, 13 Haziran akşam saat 21.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Özel Sokak üzerinde bir araca ateş açılması sonucu Murat İlkay Özcan'a (26) başından, N.B. (32) ise cam kırıkları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Murat İlkay Özcan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda, bir çok kişinin ifadesi alındı, çok sayıda kamera görüntüsü izlendi. Olayda tabanca ve pompalı tüfek kullanan Ahmet Mete D. (21) ve İsa A. (21) ile bu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve Büşra E. (20) isimli şüpheliler silahlar ile birlikte düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Cinayet şüphelileri sabah saatlerinde sağlık kontrolüne sebebiyle Yunus emre Devlet Hastanesine getirilirken, buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa

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