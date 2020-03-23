Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi - Haberler

Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 37 yaşındaki şahsın tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bir kişi adliyeye sevk edildi.

23.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:41
Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde 37 yaşındaki şahsın tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen mahallesinde meydana gelen olayda C.O., M.K.'nın tabancasından çıkan kurşunla göğüsünden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan C.O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden C.O., otopsi işleminin tamamlanmasıyla kılınan cenaze namazının ardından İldem mezarlığına defnedildi. M.K. ise, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Denizli'de bir haftada 30 yaralanmalı ve 46 maddi hasarlı kaza meydana geldi - Haberler Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi: Haftada 500 bin kit üretiyorlar - Haberler Denizli'de uyuşturucu operasyonlarda 16 kişi yakalandı - Haberler - Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti veriyor - Haberler İnternette koronavirüs tehdidi - Haberler Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Loading