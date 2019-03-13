Cinayet Şüphelisi Aileye Operasyon

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Adana'da yaklaşık bir yıl önce cesedi sulama kanalında tanınmayacak halde bulunduktan sonra yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı aileden 9 zanlıdan biri tutuklandı.Kentte 1 Şubat 2018 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında tanınmayacak halde bir kadın cesedi bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler elde edildi.İntihar amacıyla kuzeni Rengin Abdo (21) ile 15 Eylül 2017 tarihinde sulama kanalına atlayıp kaybolduğu öne sürülen Suriyeli Emine Hami'ye (18) ait olduğu ailesi tarafından kıyafetlerinden yola çıkılarak teşhis edilen ve ardından toprağa verilen cesedin, yapılan inceleme sonucu başka birine ait olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedin, kayıp yakınlarından alınan DNA örneklerinin incelenmesi sonucu 23 Eylül 2017 tarihinden beri kayıp olarak aranan evli ve 3 çocuk annesi Özlem Fırat'a (28) ait olduğu tespit edildi.Bu tespit sonrası Fırat'ın ölümüyle ilgili araştırma başlatan ekipler, kadının en son gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Sadık Ç. (32) ile görüştüğünü belirledi.Öte yandan, Sadık Ç'nin eşinin ikili arasındaki ilişkiyi öğrenmesi üzerine Sadık Ç. ile Özlem Fırat arasında tartışma çıktığı, bu sırada Fırat'ın boğularak öldürüldükten sonra sulama kanalına atıldığı yönünde iddialara ulaşıldı.Ekip, bunun üzerine cinayet zanlısı Sadık Ç. ile eşinin de arasında olduğu 9 kişiyi merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evlerine şafak vakti özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Sadık Ç'nin ifadesinde Özlem Fırat ile gönül ilişkisi olduğunu, olay günü konuşmak için sulama kanalı kenarına gittiklerini bu sırada Fırat'ın kendisini kanala attığını söylediği öne sürüldü.Şüphelilerden 4'ü emniyetten, diğer 4'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Sadık Ç. ise tutuklandı.OlayMerkez Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 1 Şubat 2018'de iki çocuk, kanalda çürümüş kadın cesedi olduğunu fark edip, durumu polise bildirmişti.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.Cesedin 15 Eylül 2017'de kuzeni Rengin Abdo (21) ile intihar amacıyla sulama kanalına atladığı iddia edilen Suriyeli 18 yaşındaki Emine Hami'ye ait olabileceği değerlendirilerek yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmişti.Bu arada, Rengin Abdo'nun cesedi ise intihar olayından bir gün sonra bulunmuştu.