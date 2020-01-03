Haberler » Güncel » Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede - Haber

Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle tartıştıkları Şükrü Gökbudak'ı (39) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan anne, kızı ve torunu adliyeye sevk edildi.

03.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:11 Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle tartıştıkları Şükrü Gökbudak'ı (39) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan anne, kızı ve torunu adliyeye sevk edildi.

Olay, 1 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi.  Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Hayvanlarının yanına giden Gökbudak, tarla sahibi G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak da gelerek, tartışmaya katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anne G.Ö. ve kızı ile 15 yaşındaki kız torunu E.E., Şükrü Gökbudak'ı dövmeye başladı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Gökbudak, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Jandarma, anne, kızı ve torununu gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün öğle saatlerinde Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. G.Ö ifadesinde, tartışmanın Ender Gökbudak'ın hayvanlarını arazilerinde otlatmasından çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Şükrü Gökbudak ile birbirlerine vurduklarını anlatarak, pişman olduğunu söyledi.

Dövülerek öldürülen Şükrü Gökbudak'ın cenazesi ise bugün Ezine'nin Alemşah köyünde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.



Ezine, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04   Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı - Haber
17:04   İçişleri Bakanlığı 2019 Aralık Ayı Bilgilendirme Toplantısı - Haber
17:04   Kaymakam Duru Ve Cabbar Başkan'dan Kızık Mahallesine Cuma ziyareti - Haber
16:59   Başkan Köse, personelle bir araya geldi - Haber
16:59   Çocuk parklarında bakım yapılıyor - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:05:31