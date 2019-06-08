Cinayet şüphelisi: Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik

ADANA'da çocukluk arkadaşını İbrahim Kul'u (27) bıçaklayıp, hastaneye götüren, öldüğünü öğrenince de ağlayan Samet Y. (28), "Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik" dedi. Samet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

?Olay, 7 Haziran'da Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte alkol alan üç arkadaştan, İbrahim Kul ve Samet Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Y. üzerinde taşıdığı bıçakla İbrahim Kul'u yaraladı. Daha sonra Samet Y., İbrahim Kul'u otomobiline bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinden bağırarak yardım isteyen Samet Y., İbrahim Kul'un öldüğünü öğrenince, 'O benim çocukluk arkadaşım' deyip ağlamaya başladı. Polis tarafından gözaltına alınan Samet Y. sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Samet Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, "Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik" dedi.

Adliyeye götürülen Samet Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Kaynak: DHA

- Adana