Cinayet Şüphelisi Eski Koca Tutuklandı

Kaynak: İHA

Elazığ'da boşandığı eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan şüpheli eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 13 Aralık Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşi Aynur Top'un evine giden Mehmet Hilmi A., eski eşi ve ikiz çocuklarına yanında getirdiği silahla ateş etti. Şüpheli eski koca olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı kızlardan biri ve anne Aynur Top Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer kız ise Medical Park Elazığ Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Top'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Cinayet şüphelisi Mehmet Hilmi A., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu dün gözaltına alındı. Şüpheli eski koca emniyetteki işlemlerinin ardından kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ