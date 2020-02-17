Haberler » 3. Sayfa » Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü' - Haberler

Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü"

Eskişehir'de, dün sabah saatlerinde 'kıskançlık' iddiasıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen cinayet şüphelisi Ferhat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:51Cinayet şüphelisi koca: 'Eşim kendini öldürdü
'de, dün sabah saatlerinde 'kıskançlık' iddiasıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen cinayet şüphelisi Ferhat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı Ferhat F. adliye girişinde basın mensuplarına, "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü" dedi.

Edinilen bilgilere göre, olay dün Erenköy Mahallesi Yazan Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, evde kahvaltı esnasında Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddialara göre Ferhat F. aldığı bıçakla eşi Hafize F.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hafize F., müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. saatlerinde adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ferhat F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' sorusuna; "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü" diye cevap verdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
17.02.2020 14:22:56