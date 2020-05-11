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Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi

Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söylediSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla öldüren Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tekraş (49) teslim oldu.

11.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:48
Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla öldüren Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tekraş (49) teslim oldu. Muhtar Tekraş, ifadesinde seçimlerde aday olmaması yönünde telkinde bulunan Baş ile aralarında husumet olduğunu, olay günü de orman köylülerine verilen odun konusunda tartıştıklarını söyledi.
Olay, geçen cuma günü Hendek Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih Tekraş tartıştığı Turgay Baş'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Tekraş, bugün polise teslim oldu. İfadesinde, yerel seçimlerde aday olmaması için Turgay Baş ile çevresinin kendisine telkinde bulunduğunu öne süren Tekraş, buna rağmen seçime girdiğini, kazanınca da husumetin başladığını ileri sürdü. Muhtar Salih Tekraş, seçimlerin ardından 2 aile arasında yaşanan her olayın tartışmaya dönüştüğünü, olay günü de orman köylülerine verilen odun nedeniyle tartıştıklarını anlattı.
Tekraş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Tekraş cezaevine gönderildi. Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, ’odun’ tartışmasında vurduğunu söyledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hendek, Güncel, Haber

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