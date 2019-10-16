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Cinayet şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16.10.2019 08:47Cinayet şüphelisi tutuklandı
Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık 3795. cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. ile kardeş olan T.U. ve A.U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanında bulunan bıçak ile T.U. ve A.U.'ya saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan T.U., olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.U. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.G. ile birlikte olayla ilgili olduğu düşünülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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