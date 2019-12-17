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Cinayet şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayetin şüphelisi tutuklandı.

17.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:20
'ın ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayetin şüphelisi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralanan ve özel bir hastanede tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Abidin K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırı olma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleriyle çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Abidin K. tutuklandı.
-Olay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 Aralık'ta alışveriş merkezindeki kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan cinayetin şüphelisi olan Abidin K. özel bir hastanede tedaviye alınmıştı.
Cinayet şüphelisi tutuklandı

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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