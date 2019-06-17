17.06.2019 12:54
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Cinayet Süsü Filmi

Cinayet Süsü Filmi

Cinayet Süsü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinayet Süsü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Limonata ve Ölümlü Dünya filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda filmin kadrosunda Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit ve Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor. Polisiye komedi türündeki filmin senaryosunu ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi birlikte kaleme alıyor.


Yönetmen: Ali Atay
Senaryo: Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit Çakmak
Oyuncular: Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit Çakmak, Mert Denizmen, Mehmet Özgür, Aycan Koptur
Filmin Türü: Polisiye
Orijinal Adı: Cinayet Süsü
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 29.03.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Ali Atay, Sinema

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