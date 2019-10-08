Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün rol aldığı komedi filmi 'Cinayet Süsü' 25 Ekim'de vizyona giriyor. 'Ölümlü Dünya'nın yaratıcı ekibi Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu film, sinemaseverler tarafından büyük merakla bekliyor.

Tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro Başkomiseri Emin (Uğur Yücel) ve ekip arkadaşları Asuman (Binnur Kaya), Salih (Cengiz Bozkurt), Dizdar Koşu (Feyyaz Yiğit), Alattin'in (Mert Denizmen) hikayesini konu alan film, 25 Ekim'de vizyona giriyor. Filmin unutulmayacak sahneleri arasında yer alan baskın sahnesi izleyenleri kahkahaya boğacak.

BÜYÜK OPERASYONA BÜYÜK PRODÜKSİYON!

Cinayet Büro ekibinin, katili yakalamak için düzenlediği büyük operasyona düğün alayı ve köçeklerin karışması işlerin arapsaçına dönmesine neden olacak. Balat, Fatih, Galata ve Perşembe Pazarı'nda gerçekleşen sahnenin çekimleri iki günde tamamlandı. 100 kişilik Cinayet Süsü ekibinin görev aldığı filmde bu sahne için İstanbul ve çevre illerde köçek arayışına girildi. 50 köçeğin rol aldığı sahnede 500'e yakın figüran rol aldı.

Filmin konusu: Film; ülkenin cinayet tarihindeki en gizemli vealışılmadık vakayı, çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu alıyor. Birbiri ardında yaşanan aksilikler, durmadan devam eden cinayetler ve ekip içinde filizlenen aşk herkesi çıldırmanın eşiğine getiriyor.